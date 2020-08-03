Армянский Алашкерт усилился украинским защитником

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Армении “Алашкерт” усилил линию обороны своего клуба.

Как сообщает официальный сайт, новичком команды стал украинский защитник Иван Гончар. Условия сделки не разглашаются. Отметим, что футболист перешел в “Алашкерт” на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Иван Гончар выступал в составе ФК “Львов”, за который отыграл 24 матча. Стоить отметить, что выбор игрока не случаен, так как в прошлом месяце “Алашкерт” возглавил Егише Меликян, под руководством которого защитник работал в львовском клубе.