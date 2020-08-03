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Динамо начало переговоры по Маркао

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маркао

Первым летним новичком киевского “Динамо” может стать один из лучших защитников чемпионата Турции Маркао.

Если верить турецкому изданию Fotospor, вице-чемпионы Украины направили “Галатасараю” официальный запрос по трансферной стоимости 24-летнего защитника. Сообщается, что стамбульский гранд готов отпустить своего футболиста, но лишь при условии компенсации в размере 12 миллионов евро.

Стоить отметить, что киевское “Динамо” не единственный клуб, которые имеет виды на Маркао. Ранее сообщалось, что усилиться бразильским защитником желает римская “Рома”.

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Тэги: ГалатасарайДинамоМаркао
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