Где Пена: Мы привыкаем к философии Луческу

Хавбек “Динамо” Карлос Де Пена поделился первыми впечатлениями от работы с Мірчою Луческу. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Первые дни прошли очень хорошо. Видно, что все по-хорошему заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового главного тренера и, надеюсь, вскоре мы будем все лучше и лучше выполнять его требования.
У нас хорошая коммуникация, и я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист”, – сказал Де Пена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис: Надо забыть, где раньше работал Луческу
Напомним, неделю назад Луческу подписал контракт с “Динамо” двухлетний контракт.
Источник: sportanalytic.com