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Где Пена: Мы привыкаем к философии Луческу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Динамо” Карлос Де Пена поделился первыми впечатлениями от работы с Мірчою Луческу. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Первые дни прошли очень хорошо. Видно, что все по-хорошему заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового главного тренера и, надеюсь, вскоре мы будем все лучше и лучше выполнять его требования.

У нас хорошая коммуникация, и я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист”, – сказал Де Пена.

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Напомним, неделю назад Луческу подписал контракт с “Динамо” двухлетний контракт.

Источник: sportanalytic.com
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