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Футбол

Официально: Следующий сезон Кривбасс начнет во Второй лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кривбасс

Знаковый для Днепровской области футбольный клуб “Кривбасс” вновь возвращается на футбольную карту Украины.

По словам Тараса Стретовича, клуб Второй лиги “Горняк” официально сменил название на “Кривбасс”. Президентом клуба стал Константин Караманиц, который ранее был президентом “Горняка”, а главным тренером Геннадий Приходько. Новый сезон команда начнет во Второй лиге чемпионата Украины.

Напомним, “Кривбасс” который дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины, прекратил свое существование в 2013 году.

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Тэги: Вторая лигаГорнякКривбасс
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