Миколенко в сфере интересов Эвертона

Один из главных талантов киевского “Динамо” и украинского футбола Виталий Миколенко может перебраться в чемпионат Англии.

По информации areanapoli.it, помимо “Наполи” об интересе которого сообщалось ранее, планы на игрока имеет также английский “Эвертон”. Ливерпульский клуб может лишиться во время трансферного окна Луку Диня, которого и должен заменить в составе украинский талант.

Сообщается, что если “Наполи” не планирует платить за Миколенко 15 миллионов евро, которые требует “Динамо”, то “Эвертон” вполне может удовлетворить требования вице-чемпионов Украины.