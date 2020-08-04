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Футбол

Полузащитник СК Днепр-1 продолжит карьеру в Шотландии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Гриффин Сабатини

Днепровский СК “Днепр-1” начал массовую чистку состава. Одним из первых игроков, кто сменит клубную прописку стал молодой швейцарский полузащитник Гриффин Сабатини.

Как сообщает официальный сайт шотландского “Эйрдрионианса”, 21-летний полузащитник будет выступать в их команде на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один год.

Напомним, Гриффин Сабатини перешел в СК “Днепр-1” летом прошлого года, но в основном выступал в составе молодежной команды. К слову, новый клуб игрока выступает в третьем по силе дивизионе Шотландии.

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Тэги: Гриффин СабатиниСК Днепр-1Эйрдрионианс
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