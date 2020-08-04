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Футбол

Реал нацелился на вундеркинда Спортинга

Андрей ОгородникНет комментариев
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Нуно Мендеш

Не по годам зрелая игра в исполнении юного защитника португальского “Спортинга” Нуну Мендеша не остался без внимания со стороны скаутов мадридского “Реала”.

Как сообщает испанская пресса, тренерский штаб видит в игроке огромный потенциал и будущую замену Марсело. Сообщается, что за трансфер 18-летнего защитника “королевскому клубу” придется заплатить 45 миллионов евро, что является клаусулой игрока.

В нынешнем сезоне помимо выступлений за юношескую и молодежную команду “Спортинга” Нуну Мендеш провел девять матчей за основной состав “львов”.

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Тэги: Нуно МендешСпортинг
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