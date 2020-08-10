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Футбол

“Динамо” продает и покупает легионеров, “Заря” взяла капитана “Десны”, Папа Гуйе в “Металле”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Полузащитник “Динамо” Мохамед Кадірі все же покинет киевский клуб.

Африканская пресса утверждает, что это будет полноценный трансфер, а тульский “Арсенал” заплатит за него 2 миллиона евро.

Как известно, Кадірі выступал за этот клуб, пока прошлым летом не перешел в “Динамо”.

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Сенегальский защитник Папа Гуйе нашел себе новый клуб в Украине.

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36-летний футболист договорился о контракте с харьковским клубом “Металл”, который будет выступать во Второй лиге.

До этого Гуйе играл за “Днепр-1”, откуда ушел свободным агентом. К слову, конечным бенефициаром “Металла” является бывший функционер “Металлиста” и вице-президент “Динамо” Евгений Красников.

"Динамо" продає і купує легіонерів, "Зоря" взяла капітана "Десни", Папа Гуйє в "Металі"

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Украинский голкипер Иван Музычка отныне будет играть за винницкую “Ниву”.

Наставник команды Олег Шумовицький рассказал, что состав клуба действительно пополнил 18-летний вратарь.

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Прошлый сезон Музычка провел в составе “Шахтера” U-19 в юношеском чемпионате Украины.

"Динамо" продає і купує легіонерів, "Зоря" взяла капітана "Десни", Папа Гуйє в "Металі"

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Капитан “Десны” Денис Фаворов стал игроком луганской “Зари”.

29-летний украинец подписал контракт с “черно-белыми” на два года, размер его зарплаты не разглашается.

Фаворов играл за “Десну” 4 года и провел за это время 139 поединков в футболке этого клуба.

"Динамо" продає і купує легіонерів, "Зоря" взяла капітана "Десни", Папа Гуйє в "Металі"

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Защитник “Спортинга” Іванілду Фернандеш продолжает входить в сферу интересов “Динамо”.

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Португальская пресса утверждает, что 24-летний футболист сейчас выбирает себе клуб для развития карьеры.

Как известно, прошлый сезон Іванілду провел на правах аренды в “Різеспорі”.

"Динамо" продає і купує легіонерів, "Зоря" взяла капітана "Десни", Папа Гуйє в "Металі"

Источник: sportanalytic.com
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