“Динамо” продает и покупает легионеров, “Заря” взяла капитана “Десны”, Папа Гуйе в “Металле”

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua
Полузащитник “Динамо” Мохамед Кадірі все же покинет киевский клуб.
Африканская пресса утверждает, что это будет полноценный трансфер, а тульский “Арсенал” заплатит за него 2 миллиона евро.
Как известно, Кадірі выступал за этот клуб, пока прошлым летом не перешел в “Динамо”.
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Сенегальский защитник Папа Гуйе нашел себе новый клуб в Украине.
36-летний футболист договорился о контракте с харьковским клубом “Металл”, который будет выступать во Второй лиге.
До этого Гуйе играл за “Днепр-1”, откуда ушел свободным агентом. К слову, конечным бенефициаром “Металла” является бывший функционер “Металлиста” и вице-президент “Динамо” Евгений Красников.
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Украинский голкипер Иван Музычка отныне будет играть за винницкую “Ниву”.
Наставник команды Олег Шумовицький рассказал, что состав клуба действительно пополнил 18-летний вратарь.
Прошлый сезон Музычка провел в составе “Шахтера” U-19 в юношеском чемпионате Украины.
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Капитан “Десны” Денис Фаворов стал игроком луганской “Зари”.
29-летний украинец подписал контракт с “черно-белыми” на два года, размер его зарплаты не разглашается.
Фаворов играл за “Десну” 4 года и провел за это время 139 поединков в футболке этого клуба.
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Защитник “Спортинга” Іванілду Фернандеш продолжает входить в сферу интересов “Динамо”.
Португальская пресса утверждает, что 24-летний футболист сейчас выбирает себе клуб для развития карьеры.
Как известно, прошлый сезон Іванілду провел на правах аренды в “Різеспорі”.