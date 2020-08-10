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Глава УАФ сдал положительный тест на коронавирус

Сергей СумскойНет комментариев
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У главы УАФ Андрея Павелко обнаружили коронавирус. Об этом сообщил сам функционер на своей странице в фейсбук.

По его словам, 10 августа положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

«Забегая вперед – чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле», – отметил Павелко.

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Также он добавил, что имеет боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление.

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Тэги: Андрей Павелко
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