Глава УАФ сдал положительный тест на коронавирус

У главы УАФ Андрея Павелко обнаружили коронавирус. Об этом сообщил сам функционер на своей странице в фейсбук.

По его словам, 10 августа положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

«Забегая вперед – чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле», – отметил Павелко.

Также он добавил, что имеет боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление.