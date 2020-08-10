Понедельник, 10 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболГол Пластуна не спас Гент от поражения
Футбол

Гол Пластуна не спас Гент от поражения

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Игорь Пластун

Вице-чемпион Бельгии “Гент” неудачно стартовал в новом сезоне розыгрыша местного чемпионата.

Вчера “индейцы” в рамках первого тура сыграли против неуступчивого “Сент-Трюйдена”, не сумев обыграть бывшую команду Романа Безуса. Несмотря на гол в исполнении экс-защитника “Карпат” Игоря Пластуна, “Гент” уступил со счетом 2:1.

Отметим, что все три украинца вышли в составе “Гента” в стартовом составе, но если Роман Яремчук отыграл весь поединок, то Роман Безус и Игорь Пластун были заменены на 63 минуте матча.

загрузка...
Тэги: ГентИгорь Пластуннаши за рубежом
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Денис Фаворов
Официально: Денис Фаворов перешел в Зарю

“Динамо” продает и покупает легионеров, “Заря” взяла капитана “Десны”, Папа Гуйе в “Металле”

Михайличенко объяснил, почему стал ненужным “Динамо”

Бывшие бриллианты “Динамо” ушли в команду из Второй лиги

Руководитель ПФЛ: Даже я не знаю, в какой лиге будут играть “Карпаты”

Закрыть