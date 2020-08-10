Гол Пластуна не спас Гент от поражения

Вице-чемпион Бельгии “Гент” неудачно стартовал в новом сезоне розыгрыша местного чемпионата.

Вчера “индейцы” в рамках первого тура сыграли против неуступчивого “Сент-Трюйдена”, не сумев обыграть бывшую команду Романа Безуса. Несмотря на гол в исполнении экс-защитника “Карпат” Игоря Пластуна, “Гент” уступил со счетом 2:1.

Отметим, что все три украинца вышли в составе “Гента” в стартовом составе, но если Роман Яремчук отыграл весь поединок, то Роман Безус и Игорь Пластун были заменены на 63 минуте матча.