Мораес назвал цель Шахтера в Лиге Европы

Форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес сообщил, что команда намерена выйти в финал Лиги Европы.

По его словам, все в команде максимально сосредоточены на результате.

«Выход в финал Лиги Европы – одна из главных целей «Шахтера». Мы все очень сосредоточены, у нас большие надежды. Мы понимаем, что здесь остались только сильные соперники, но мы также знаем свой потенциал. Финал – это наша мечта, наша цель, и мы должны сделать все, чтобы ее достичь, – приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра «Шахтер» – «Базель» пройдет уже завтра, 11 августа.