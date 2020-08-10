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Футбол

Мораес назвал цель Шахтера в Лиге Европы

Сергей СумскойНет комментариев
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Форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес сообщил, что команда намерена выйти в финал Лиги Европы.

По его словам, все в команде максимально сосредоточены на результате.

«Выход в финал Лиги Европы – одна из главных целей «Шахтера». Мы все очень сосредоточены, у нас большие надежды. Мы понимаем, что здесь остались только сильные соперники, но мы также знаем свой потенциал. Финал – это наша мечта, наша цель, и мы должны сделать все, чтобы ее достичь, – приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

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Напомним, игра «Шахтер» – «Базель» пройдет уже завтра,  11 августа.

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Тэги: Жуниор МораесШахтер
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