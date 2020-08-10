Официально: Денис Фаворов перешел в Зарю

Словно молния среди ясного неба стало известие о переходе многолетнего лидера черниговской “Десны” Дениса Фаворова в составе луганской “Зари”.

Как сообщает официальный сайт луганчан, 29-летний защитник подписал с их клубом контракт сроком на два года. Примечательно, что один из лучших фланговых защитников чемпионата Украины перешел в “Зарю” бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, Денис Фаворов выступал в составе “Десны” на протяжении последних четырех сезонов. Несмотря на позицию защитника, футболист отличается результативностью, которой могут позавидовать многие форварды чемпионата, в 139 матчах за северян он отличился 39 раз.