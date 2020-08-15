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Сергей Давидов перейдет в ФК Металл

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Давидов

Дебютант Второй лиги чемпионата Украины по футболу ФК “Металл” продолжает собирать известных исполнителей, которые имеют непосредственное отношение к харьковскому футболу.

Как сообщает неофициальный сайт “Металлиста”, в скором времени новичком “Металла” должен стать 35-летний нападающий “Металлист 1925” Сергей Давидов, который покинул свой нынешний клуб. К слову, за “двадцатьпятых” опытнейший форвард забил 38 голов в 102 поединках.

Напомним, ранее сообщалось, что цвета ФК “Металла” в новом сезоне будут защищать Папа Гуйе, Руслан Фомин и Сергей Романов.

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Тэги: Металлист 1925Сергей ДавидовФК Металл
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