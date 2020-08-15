Суркис: Луческу не построит “Шахтер” в Киеве

Президент “Динамо” Игорь Суркис говорит, что Мирча Луческу не будет менять динамовскую философию. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Думаю, что построить “Шахтер” в Киеве ему не удастся, потому что у каждого своя философия. Сегодня в “Шахтере”на контракте 13 бразильцев, из которых два – с украинским гражданством.

Мы пошли другим путем и попробуем пройти его до конца. Понимая, которые наступили сложные времена после Революции достоинства, мы полностью перестроили нашу структуру. Мы дали возможность развиваться нашей молодежи, дополнительно реконструировали корпус для детской спортивной школы. И сегодня наш акцент на украинских ребят. Вот в этом году выпущено 25 парней 17 лет. Из них 14 человек начали работать в команде U-19, и у многих из них есть будущее в большом футболе”, – сказал Суркис.

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Напомним, Луческу подписал с “Динамо” двухлетний контракт.