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Футбол

Форвард “Шахтера” отказался от трансфера в Серию А

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Шахтера” Жуниор Мораес рассказал, что мог продолжить карьеру в Италии. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Чуть больше года назад, когда у меня заканчивался контракт с “Шахтером”, у меня были приглашения в Серию A. Но уйти из “Шахтера” очень трудно

У нас очень большой и развитый клуб, мы боремся за чемпионские титулы и регулярно играем в Лиге чемпионов”, – сказал Мораес.

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Напомним, контракт Мораеса с “Шахтером” рассчитан до лета 2021 года.

Источник: sportanalytic.com
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