“Динамо” берет Селезнева и многих бразильцев, Шахов меняет клуб в Серии А

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Украинский защитник “Динамо” Виталий Миколенко попал в сферу интересов лондонского “Вест Хэма”.

По данным СМИ, “молотки” изучают возможность трансфера 21-летнего украинца и пока не делали киевлянам официального предложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Миколенко также находится в шорт-листе “Наполи”, “Милана”, “Интера” и “Милана.

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Киевское “Динамо” активно ведет поиски латиноамериканских футболистов.

Об этом в эфире программы “ТаТоТаке” рассказал журналист Сергей Пейчев.

По его информации, потенциальным трансферами бразильских легионеров занимается агент Вадим Шаблий.

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Украинский полузащитник Евгений Шахов может променять “Лечче” на “Кротоне”.

Сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марціо пишет, что новичок Серии А рассматривает вариант с трансфером 29-летнего украинца, однако еще не делал “Лечче” официального предложения.

Добавим, контракт Шахова с “Лечче” рассчитан еще на один год, но в клубе готовы отпустить украинского хавбека уже этим летом.

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Форвард “Шахтера” Ларри Кайоде может продолжить карьеру в турецком “Газтепе”.

Турецкая пресса пишет, что середняк чемпионата Турции уже вступил с “горняками” в переговоры по нигерийцу.

Напомним, в прошлом сезоне Кайоде на правах аренды выступал за турецкий “Газшехір”. На его счету 27 матчей (10 голов и 6 ассистов).

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Бывший нападающий “Шахтера” Евгений Селезнев может продолжить карьеру в “Динамо”.

По информации шоу “ТаТоТаке”, новый главный тренер киевлян Мирча Луческу был бы не против видеть бывшего подопечного в своей теперешней команде. Впрочем, окончательного решения относительно перехода ветерана пока не имеет.

Добавим, что в завершившемся сезоне Селезнев выступал за турецкий “Бурсаспор”, а сейчас находится в статусе свободного агента.