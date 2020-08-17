Динамо интересуется полузащитником сборной Греции

Киевское “Динамо” продолжает изучать варианты усиления линии полузащиты.

Как сообщает Filathlos.gr, среди потенциальных новичком вице-чемпионов Украины фигурирует имя полузащитника сборной Греции Димитриса Курбелиса. Сообщается, что инициатором приглашения выступает главный тренер “Динамо” Мирча Луческу, хотя полузащитник “Панатинаикоса” и не является приоритетным вариантом.

Напомним, ранее сообщалось, что “Динамо” проявляло интерес к Николасу Моро из загребского “Динамо” и Глену Камара из “Рейнджерс”.