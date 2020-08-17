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Футбол

Динамо интересуется полузащитником сборной Греции

Андрей ОгородникНет комментариев
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Димитрис Курбелис

Киевское “Динамо” продолжает изучать варианты усиления линии полузащиты.

Как сообщает Filathlos.gr, среди потенциальных новичком вице-чемпионов Украины фигурирует имя полузащитника сборной Греции Димитриса Курбелиса. Сообщается, что инициатором приглашения выступает главный тренер “Динамо” Мирча Луческу, хотя полузащитник “Панатинаикоса” и не является приоритетным вариантом.

Напомним, ранее сообщалось, что “Динамо” проявляло интерес к Николасу Моро из загребского “Динамо” и Глену Камара из “Рейнджерс”.

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Тэги: Димитрис КурбелисДинамоПанатинаикос
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