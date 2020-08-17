Лига Европы.”Севилья” выбила МЮ и вышла в финал

В Лиге Европы определился первый финалист. Сообщает сайт EURO.com.ua

Испанская “Севилья” в напряженной борьбе одолела английский “Манчестер Юнайтед” и завоевала путевку в финал. Решающий гол за андалузцев за 10 минут до окончания поединка забил голландец Люк Де Йонг.

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Лига Европы

1/2 финала

“Севилья” – “Манчестер Юнайтед “- 2:1

Голы: Сусо, 26, Де Йонг, 78 – Фернандеш, 9 (пен.)

“Севилья”: Буну – Регілон, Диего Карлос, Кунде, Навас – Хордан (Гудель, 87), Фернандо, Банега – Окампос (Эль Хаддад, 55), Эн-Несірі (де Йонг, 55), Сусо (Васкес, 75).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уильямс (Джеймс, 87), Магуайр, Лінделеф, Ван-Біссака (-Менса, 87) – Погба, Фред – Рашфорд (Мата, 87), Фернандеш, Гринвуд (Игало, 90 + 3) – Мартиаль.

Предупреждения: Диего Карлос, 22, Эль Хаддад, 86 – Уильямс, 17, Рашфорд, 66, Магуайр, 86

Добавим, в финале “Севилья” сыграет с победителем противостояния “Шахтер” – “Интер”, которое состоится в понедельник.