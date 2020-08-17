Официально: Петр Стасюк – игрок Мариуполя

Середняк чемпионата Украины среди команд Премьер лиги ФК “Мариуполь” помимо аренд игроков “Шахтера” усилил свой состав также защитником закарпатского “Миная” Петром Стасюком.

Как сообщает официальный сайт “Миная”, контракт с 25-летним защитником подписан сроком на три года. Условия перехода игрока не разглашаются.

Напомним, Петр Стасюк пополнил состав “Миная” два года назад, выиграв с закарпатским клубом поочередности Вторую и Первую лигу. Ранее он успел поиграть за “Скалу”, “Балканы” и “Жемчужину”.