Понедельник, 17 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Петр Стасюк – игрок Мариуполя
Футбол

Официально: Петр Стасюк – игрок Мариуполя

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Петр Стасюк

Середняк чемпионата Украины среди команд Премьер лиги ФК “Мариуполь” помимо аренд игроков “Шахтера” усилил свой состав также защитником закарпатского “Миная” Петром Стасюком.

Как сообщает официальный сайт “Миная”, контракт с 25-летним защитником подписан сроком на три года. Условия перехода игрока не разглашаются.

Напомним, Петр Стасюк пополнил состав “Миная” два года назад, выиграв с закарпатским клубом поочередности Вторую и Первую лигу. Ранее он успел поиграть за “Скалу”, “Балканы” и “Жемчужину”.

загрузка...
Тэги: МинайПетр Стасюк
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Днепр-1” выставляет на трансфер основного игрока

Жерсон Родригес
Адана Демирспор нацелилась на игрока Динамо

Виктор Цыганков
Цыганков в лонг-листе Аталанты

Дмитрий Задерецкий
Подолье подписало двух известных новичков

Максим Лопыренок
СК Днепр-1 выставил на трансфер своего основного защитника

Закрыть