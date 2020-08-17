Понедельник, 17 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОрест Кузик может перейти в Рух
Футбол

Орест Кузик может перейти в Рух

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Орест Кузык

Львовский “Рух”, который по итогам завершившегося сезона в Первой лиги добыл путевку в элиту украинского футбола, начал работу над усилением состава.

По информации FootBoom, одним из первых новичков львовян может стать воспитанник киевского “Динамо” Орест Кузик. 25-летний полузащитник принадлежит греческой “Янине”, которая, правда, не видит для игрока места в составе.

Напомним, прошлый сезон Орест Кузик провел на правах аренды в составе черниговской “Десны”, за которую отыграл 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать + 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Димитрис Курбелис
Динамо интересуется полузащитником сборной Греции

Богдан Михайличенко
Михайличенко отличился дебютным голом за Андерлехт

“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция

Защитник сборной Украины отдал классный ассист в чемпионате Бельгии (ВИДЕО)

Лига Европы.”Севилья” выбила МЮ и вышла в финал

Закрыть