Орест Кузик может перейти в Рух

Львовский “Рух”, который по итогам завершившегося сезона в Первой лиги добыл путевку в элиту украинского футбола, начал работу над усилением состава.

По информации FootBoom, одним из первых новичков львовян может стать воспитанник киевского “Динамо” Орест Кузик. 25-летний полузащитник принадлежит греческой “Янине”, которая, правда, не видит для игрока места в составе.

Напомним, прошлый сезон Орест Кузик провел на правах аренды в составе черниговской “Десны”, за которую отыграл 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.