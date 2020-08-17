СК Днепр-1 выставил на трансфер своего основного защитника

25-летний защитник СК “Днепр-1” Максим Лопыренок в скором времени должен покинуть клуб.
Как сообщает SportArena, руководство клуба приняло решение выставить защитника на трансфер. Пока информация о предложениях по игроку отсутствует.
Отметим, Лопыренок не первый игрок, кто покинул СК “Днепр-1” во время летнего межсезонья. Ранее сообщалось, что клуб покинули Папа Гуйе, Алексей Чичиков и Дмитрий Коркишко. Также закончилась аренда Владислава Супряги и Сергея Булецы.
В прошлом сезоне на счету Лопыренка было 24 матча в УПЛ.