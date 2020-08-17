Понедельник, 17 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСК Днепр-1 выставил на трансфер своего основного защитника
Футбол

СК Днепр-1 выставил на трансфер своего основного защитника

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Максим Лопыренок

25-летний защитник СК “Днепр-1” Максим Лопыренок в скором времени должен покинуть клуб.

Как сообщает SportArena, руководство клуба приняло решение выставить защитника на трансфер. Пока информация о предложениях по игроку отсутствует.

Отметим, Лопыренок не первый игрок, кто покинул СК “Днепр-1” во время летнего межсезонья. Ранее сообщалось, что клуб покинули Папа Гуйе, Алексей Чичиков и Дмитрий Коркишко. Также закончилась аренда Владислава Супряги и Сергея Булецы.

Читайте также:  Легионер "Зари" заинтересовал "Ференцварош" Реброва

В прошлом сезоне на счету Лопыренка было 24 матча в УПЛ.

загрузка...
Тэги: Максим ЛопыренокПапа ГуйеСК Днепр-1
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Артур
Экс-полузащитник Ворсклы трудоустроился в Азербайджане

Ника Ситчинава
Лидеры Ингульца интересны клуба УПЛ

Сергей Кравченко
Сергей Кравченко станет играющим тренером СК Днепр-1

“Динамо” берет Селезнева и многих бразильцев, Шахов меняет клуб в Серии А

Орест Кузык
Орест Кузик может перейти в Рух

Закрыть