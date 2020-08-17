Цыганков в лонг-листе Аталанты

Полузащитник сборной Украины и киевского “Динамо” Виктор Цыганков не обделен вниманием со стороны известных европейских клубов.

По информации Meta-raitings, вингер “Динамо” может этим летом перейти в итальянскую “Аталанту”. Руководство клуба с Бергамо приоритетным вариантом видит полузащитника “Локомотива” Алексея Миранчука, но в свете того, как проходят переговоры с российским клубом, велика вероятность что итальянский клуб переключиться на украинца, который входит в лонг-лист клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что “Аталанта” также интересуется игроками “Шахтера” Тайсоном и Манором Соломоном.