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Цыганков в лонг-листе Аталанты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины и киевского “Динамо” Виктор Цыганков не обделен вниманием со стороны известных европейских клубов.

По информации  Meta-raitings, вингер “Динамо” может этим летом перейти в итальянскую “Аталанту”. Руководство клуба с Бергамо приоритетным вариантом видит полузащитника “Локомотива” Алексея Миранчука, но в свете того, как проходят переговоры с российским клубом, велика вероятность что итальянский клуб переключиться на украинца, который входит в лонг-лист клуба.

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Напомним, ранее сообщалось, что “Аталанта” также интересуется игроками “Шахтера” Тайсоном и Манором Соломоном.

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Тэги: АталантаВиктор Цыганков
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