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Футбол

Агент Миколенко говорил со спортдиректором Ювентуса

Сергей СумскойНет комментариев
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Представитель защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко в Италии агент Стефано Антонелли отметил, что услугами украинского игрока интересуются несколько клубов Серии А.

По его словам, украинец является игроком высшего уровня.

«Я представляю его в Италии, я говорил о нем с Фабио Паратичи (спортивный директор «Ювентуса»). Если у него есть сдерживающий фактор, так это то, что он гражданин страны, не являющейся членом ЕС», – отметил он.

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«Если бы я говорил о Миколенко со спортивным директором «Наполи» Кристиано Джунтоли? Мой партнер, Фабио Паризи, говорил с ним. Отношения с «Наполи» прекрасные, у них общие цели. Проблема в паспорте», – приводит слова Антонелли Kiss Napoli.

Также он добавил, что с точки зрения затрат и роли на поле украинец может быть полезен клубу.

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Тэги: ДинамотрансферыЮвентус
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