Динамо может усилиться Клейтоном

Первым бразильским новичком под руководством Мирчи Луческу может стать воспитанник «Фигейренсе» Клейтон да Силвейра да Силва.

По информации Meta Ratings, сейчас 24-летний вингер находится на просмотре в киевском «Динамо». Важно отметить, что потенциальный новичок столичного гранда может достаться клубу бесплатно, так как с 30 июня игрок является свободным агентом.

Стоить отметить, что на заре своей карьеры Клейтон да Силва считался большим талантом и регулярно вызывался в молодежную сборную Бразилии, в составе которой отличился четырьмя голами. В бразильской Серии А на счету игрока 107 матчей, 19 голов и 13 результативных передач.