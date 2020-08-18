Ингулец домашние матчи будет проводить в Днепре

Бронзовый призер крайнего чемпионата Украины среди команд Первой лиги «Ингулец» определился с местом проведения домашних матчей в украинской Премьер лиге.

Несмотря на то, что буквально на днях сообщалось о намерениях клуба играть свои поединке на кропивницком стадионе местной «Зирки», по информации Футбол NEWS, клуб из петрово все же вернулся к варианту с соседним Днепром. По последним данным до весны клуб будет играть на Днепр Арене.

Напомним, сейчас «Ингулец» строит собственный стадион, который планируют сдать в эксплуатацию в апреле следующего года.