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Футбол

Ингулец домашние матчи будет проводить в Днепре

Андрей ОгородникНет комментариев
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Днепр Арена

Бронзовый призер крайнего чемпионата Украины среди команд Первой лиги «Ингулец» определился с местом проведения домашних матчей в украинской Премьер лиге.

Несмотря на то, что буквально на днях сообщалось о намерениях клуба играть свои поединке на кропивницком стадионе местной «Зирки», по информации Футбол NEWS, клуб из петрово все же вернулся к варианту с соседним Днепром. По последним данным до весны клуб будет играть на Днепр Арене.

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Напомним, сейчас «Ингулец» строит собственный стадион, который планируют сдать в эксплуатацию в апреле следующего года.   

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