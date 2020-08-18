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Кравец может вернуться в Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Кравец

Известный украинский журналист Михаил Спиваковский пролил свет на ситуацию с возможным усилением линии атаки киевского “Динамо”.

Как уже сообщалось ранее, главный тренер киевлян Мирча Луческу был не против пригласить в клуб Евгения Селезнева, но переход бывшего игрока “Шахтера” в “Динамо” не состоится, зато близок к возвращению другой знаковый форвард для чемпионата Украины.

По нашей информации, с Селезневым состоялась телефонная беседа. Сейчас этот трансфер более невозможен, чем возможен.

Но самый свежий инсайд – очень велика вероятность, что в «Динамо» возвращается Артем Кравец»

Напомним, последние три сезона 31-летний Артем Кравец отыграл в чемпионате Турции.

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Тэги: Артем КравецДинамоКайсериспор
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