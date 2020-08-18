Вторник, 18 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Давид Сильва – игрок Реал Сосьедад
Футбол

Официально: Давид Сильва – игрок Реал Сосьедад

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Давид Сильва

Известнейший испанский полузащитник Давид Сильва возвращается в чемпионат Испании.

Многолетний лидер английского “Манчестер Сити” ближайшие два года проведет в составе испанского “Реал Сосьедада”, о чем сообщает официальный сайт баскского клуба. Давид Сильва перешел в клуб из Сан-Себастьяна бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, последние десять сезонов Давид Сильва играл в составе “Манчестер Сити”. До переезда в Англию полузащитник провел четыре года в “Валенсии” и один сезон в составе “Сельты”.

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Барселона уволила Сетьена

Каштру назвал матч с Интером самым важным в карьере

Неплях пополнил ряды Олимпика

Цыганков проходит медобследование в Мюнхене

Дмитрий Ризнык
Ворскла получила предложение по Ризныку

Закрыть