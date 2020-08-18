Официально: Давид Сильва – игрок Реал Сосьедад

Известнейший испанский полузащитник Давид Сильва возвращается в чемпионат Испании.

Многолетний лидер английского “Манчестер Сити” ближайшие два года проведет в составе испанского “Реал Сосьедада”, о чем сообщает официальный сайт баскского клуба. Давид Сильва перешел в клуб из Сан-Себастьяна бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, последние десять сезонов Давид Сильва играл в составе “Манчестер Сити”. До переезда в Англию полузащитник провел четыре года в “Валенсии” и один сезон в составе “Сельты”.