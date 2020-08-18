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Футбол

Официально: Евгений Неплях – игрок Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Неплях

Донецкий “Олимпик” продолжает комплектацию состава с прицелом на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба клуба, новичком команды стал воспитанник днепровского “Днепра” Евгений Неплях, который подписал с клубом полноценный контракт. Условия личного контракта футболиста не разглашаются.

Отметим, что последние полгода Евгений Неплях был без команды. Последним его клубом была “Волынь”, состав которой он покинул в декабре. Также ранее он успел поиграть в “Карпатах”, “Севастополе” и “Мариуполе”.

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Тэги: Евгений Неплях
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