РБ Лейпциг – ПСЖ: превью, прогноз, трансляция

Мы приближаемся к тому, чтобы узнать победителя Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020. Первый финалист сильнейшего европейского клубного турнира станет известен на стадионе Estádio da Luz в Лиссабоне 18 августа, где РБ Лейпциг сыграет против ПСЖ. Кто сделает предпоследний шаг к победе в важнейшем клубном турнире Старого континента? Фаворитами видятся французы, но не все так однозначно.

РБ Лейпциг – девятый немецкий полуфиналист Лиги чемпионов и новичок в этой фазе турнира. Для ПСЖ это второй полуфинал, но первый с 1995 года, когда они проиграли “Милану” по сумме двух матчей (0:3).

Последние результаты

Матч против “Атлетико” Мадрид стал первой официальной игрой для “Лейпцига” с 27 июня, когда они в последнем туре Бундеслиги со счетом 2:1 праздновали успех над “Аугсбургом”. Этот перерыв оказал на них положительное влияние, поскольку футболисты выглядели очень хорошо физически и атлетически в противостоянии с испанским клубом. Юлиан Нагельсманн очень хорошо подготовил своих игроков и обыграл команду из испанской столицы со счетом 2:1. Решающий гол в концовке матча на 88-й минуте забил Тайлер Адамс.

ПСЖ еще раньше выбыл из игры, так как французская Лига 1 слишком опрометчиво решила закончить сезон преждевременно. Однако парижане сыграли спарринги и два финала национального кубка, в которых дважды выиграли. Четвертьфинальный матч с “Аталантой” до конца держал в напряжении болельщиков французского клуба. Итальянцы до 89-й минуты выигрывали 1:0, но в итоге уступили соперникам 1:2. Судьба этого матча изменила голы Маркиньоса и Шупо-Мотинга.

История противостояний

Графа официальных матчей между этими командами пуста, но клубы встретились друг с другом в спарринге, который прошел в июле 2014 года. Red Bull Arena была заполнена фанатами, жаждущими увидеть, как тогдашний чемпион второй Бундеслиги справится с звездным ПСЖ. Ибрагимович, Рабьо и Маркиньос играли в цветах парижан. Встреча завершилась неожиданной победой “Лейпцига” со счетом 4:2.

Кадровая ситуация

У тренера “Лейпцига” комфортная кадровая ситуация, ведь ни один футболист не получил травмы в матче с “Атлетико”. Поэтому любые изменения будут продиктованы тактическими идеями. Можно ожидать дальнейших изменений в команде ПСЖ. Основная проблема – травма основного вратаря Кейлора Наваса, который не доиграл матч с “Аталантой”. Его заменит Серхио Рико. Хорошая новость – Анхель Ди Мария, который ранее был дисквалифицирован, сможет вернуться в игре. Возможно, в стартовом составе будет и Килиан Мбаппе. Француз боролся с травмой, но вышел на поле в четвертьфинале и очень помог своим товарищам по команде выбить команду из Бергамо. Однако окончательное решение о его выступлении будет принимать Томас Тухель.

Мнение букмекеров

Победа “Лейпцига” – 4.75

Ничья – 4.45

Победа ПСЖ – 1.76

Проход “Лейпцига” – 3.1

Проход ПСЖ – 1.37

Прогноз

Определить победителя в этом матче – задача не из легких. Букмекеры видят в составе ПСЖ игроков мирового уровня и выделяют их в качестве явных фаворитов, что подтверждается высокими коэффициентами. Однако Лейпциг под руководством Нагельсмана доказал болельщикам, что его команда тоже обладает отличными навыками и не боится играть с более сильными командами. Это подтверждается победой над “Атлетико” со счетом 2:1 и выбыванием “Тоттенхэма” по сумме двух матчей (4:0). Немецкая команда способна преподнести еще один сюрприз. Прогноз: победа “Лейпцига”.

Ориентировочный состав

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо – Лаймер, Кампль – Забитцер, Ольмо, Нкунку – Поульсен

“ПСЖ”: Рико – Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Баккер – Маркиньос – Эррера, Паредес – Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Арбитры

Арбитр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Голландия)

1-й ассистент: Сандер ван Рукел (Голландия)

2-й ассистент: Эрвин Зейнстра (Голландия)

4-й арбитр: Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия)

Трансляция

В прямом эфире матч покажет ТК Футбол-1. Начало трансляции в 22:00.