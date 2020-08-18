Рух близок к подписанию Кожанова

Первым известным новичком львовского «Руха» во время летнего межсезонья может стать один из лучших игроков Первой лиги прошлого сезона Денис Кожанов.

По информации Sport Arena, экс-лидер луцкой «Волыни» имеет вариант с продолжением карьеры в «Рухе». На днях 33-летний вингер покинул состав «крестоносцев» на правах свободного агента. За два крайних сезона в Первой лиге он забил 35 голов.

Отметим, что львовский футбол не чужд для опытнейшего полузащитника. Денис Кожанов дважды играл за львовские «Карпаты» в период с 2007 по 2011 и с 2014 по 2016 год.