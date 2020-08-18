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Футбол

Супряга интересен Наполи и Торино

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Молодой нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга пользуется огромным спросом среди клубов Серии А.

Информацию об интересе к футболисту со стороны «Аталанты» и «Болоньи» подтвердил агент игрока, в то же время он назвал и другие интересные варианты возможного продолжения карьеры футболиста.

«Должны быть созданы условия для некоторых трансферов. Давиде Вагнати (технический директор «Торино»), Вальтер Сабатини (спортивный директор «Болоньи») и Джованни Сартори (спортивный директор «Аталанты») – также поклонники этого парня.

«Наполи» заинтересован, но на данный момент этот футболист считается непродаваемым. «Динамо» недавно вернуло его из аренды в «Днепре-1», а Мирча Луческу хочет полностью оценить возможности игрока», – сказал Антонелли для Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что «Динамо» желает заполучить за Супрягу, как минимум пятнадцать миллионов евро.  

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