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Футбол

Авангард определился с новым наставником

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Городов

Середняк Первой лиги краматорский “Авангард” определился с именем наставника под руководством которого команда будет выступать в следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт клуба, новым главным тренером “Авангарда” назначен Алексей Городов, которому будет помогать Александр Мальцев. Ранее Городов занимал должность тренера юношеской команды “Авангарда”.

Напомним, 10 августа команду с Краматорска покинул Александр Косевич, которого, если верить слухам, не устроило отсутствие турнирных задач для команды на сезон, а также нестабильное финансирование.

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Тэги: АвангардАлександр КосевичАлексей Городов
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