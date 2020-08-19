Среда, 19 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБалканы снимутся с розыгрыша Первой лиги
Футбол

Балканы снимутся с розыгрыша Первой лиги

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Андрей Пархоменко

Клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу “Балканы”, несмотря на спасение от вылета во Вторую лигу украинского футбола, новый сезон скорей всего начнут в третьем по силе дивизионе страны.

По словам главного тренера команды Андрея Пархоменко, решение по подаче заявки для участия во Второй лиге уже принято.

Финансовое положение «Балкан» не позволяет нам продолжить выступление в первой лиге. Поэтому клубное руководство после обмена мнениями с тренерским штабом приняло решение заявить команду в группу Б второй лиги. Мы уже сообщили об этом в ПФЛ.

загрузка...
Тэги: Андрей ПархоменкоБалканыПервая лига
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров

Турецкий клуб избавился от украинского нападающего

Де Пена пожаловался на украинские клубы

Агент Миколенко говорил со спортдиректором Ювентуса

Клейтон да Силвейра
Динамо может усилиться Клейтоном

Закрыть