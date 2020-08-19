Балканы снимутся с розыгрыша Первой лиги

Клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу “Балканы”, несмотря на спасение от вылета во Вторую лигу украинского футбола, новый сезон скорей всего начнут в третьем по силе дивизионе страны.

По словам главного тренера команды Андрея Пархоменко, решение по подаче заявки для участия во Второй лиге уже принято.

Финансовое положение «Балкан» не позволяет нам продолжить выступление в первой лиге. Поэтому клубное руководство после обмена мнениями с тренерским штабом приняло решение заявить команду в группу Б второй лиги. Мы уже сообщили об этом в ПФЛ.