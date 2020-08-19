Черноморец просматривает двух известных новичков

Одесский “Черноморец”, который провалил прошлый сезон, финишировав в средине турнирной таблицы Первой лиги, начал работу над усилением состава.

Как сообщает FootBoom, в ближайшее время “моряками” могут стать бывший полузащитник львовских “Карпат” Артем Козак, а также Евгений Мартыненко, который является воспитанником “Черноморца”. Оба игрока являются свободными агентами и сейчас находятся на просмотре в клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что состав “Черноморца” покинул Денис Янаков, который был одним из лидеров команды во второй половине сезона.