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Футбол

Черноморец просматривает двух известных новичков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Козак

Одесский “Черноморец”, который провалил прошлый сезон, финишировав в средине турнирной таблицы Первой лиги, начал работу над усилением состава.

Как сообщает FootBoom, в ближайшее время “моряками” могут стать бывший полузащитник львовских “Карпат” Артем Козак, а также Евгений Мартыненко, который является воспитанником “Черноморца”. Оба игрока являются свободными агентами и сейчас находятся на просмотре в клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что состав “Черноморца” покинул Денис Янаков, который был одним из лидеров команды во второй половине сезона.

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Тэги: Артем КозакМартыненко ЕвгенийЧерноморец
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