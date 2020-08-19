Феерическа игра Милевского помогла Динамо-Брест пройти Астану

Чемпион Беларуси прошлого сезона “Динамо-Брест” успешно стартовал в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что команде противостоял достаточно сильный соперник в лице казахстанской “Астаны”, которая неоднократно играла на групповых этапах еврокубков, белорусский клуб сумел добыть важную победу 6:3.

Стоить отметить, что одним из героев встречи стал украинский нападающий Артем Милевский, который был среди самых активных игроков матча и отличился двумя результативными передачами. Также в стартовом составе “Динамо-Брест” вышел и Евгений Хачериди.