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Футбол

Феерическа игра Милевского помогла Динамо-Брест пройти Астану

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Милевский

Чемпион Беларуси прошлого сезона “Динамо-Брест” успешно стартовал в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что команде противостоял достаточно сильный соперник в лице казахстанской “Астаны”, которая неоднократно играла на групповых этапах еврокубков, белорусский клуб сумел добыть важную победу 6:3.

Стоить отметить, что одним из героев встречи стал украинский нападающий Артем Милевский, который был среди самых активных игроков матча и отличился двумя результативными передачами. Также в стартовом составе “Динамо-Брест” вышел и Евгений Хачериди.

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Тэги: Артем МилевскийАстанаДинамо-Брест
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