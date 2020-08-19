Лион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров

После неожиданных результатов в четвертьфиналах “Бавария” стала явным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. В среду баварцы сразятся с Лионским Олимпиком за выход в гранд-финал. В финал после вчерашней уверенной победы над РБ Лейпциг уже вышел Пари Сен-Жермен. На более ранних этапах завершили выступления Манчестер Сити, Реал Мадрид, Ювентус и Барселона, среди прочих. Неудивительно, что букмекеры считают фаворитом именно команду Хэнси Флика, но впереди еще долгий путь.

Последние результаты

Олимпик Лион, несомненно, стал самой большой сенсацией последних недель. Подопечные Руди Гарсии сумели отправить домой двух гигантов европейского футбола – Ювентус и Манчестер Сити. В ответном матче 1/8 финала они проиграли 1:2 в Турине, но после домашней победы 1: 0 такой результат позволил им выйти в следующий раунд.

В четвертьфинальном матче с Манчестер Сити никто не давал игрокам Лиона больших шансов. Начав в этот матч в качестве аутсайдера, они полностью удивили фаворита матча. Команда Хосепа Гвардиолы не смогла справиться с убийственными атаками Лиона, и матч завершился победой французской команды со счетом 3:1.

Между тем, Бавария стремительно идет по Лиге чемпионов, подтверждая очень классную форму последних месяцев. Команда под руководством Хэнси Флика в сумме 1/8 финала не оставила шансов лондонскому Челси, в матче-реванше в Мюнхене выиграв с разгромным счетом 4:1. Четвертьфинал стал демонстрацией силы чемпионов Германии. В матче в Лиссабоне Бавария унизила Барселону, разгромив ее со счетом 8:2.

История противостояний

Обе команды в прошлом имели возможность соревноваться друг с другом в Лиге чемпионов. Их недавние поединки также определяли выход в финал, но они состоялись более десяти лет назад. “Бавария” дважды обыграла своего французского соперника, сначала скромно выиграв 1:0 в Мюнхене, а затем доказав свое превосходство уверенной победой 3:0 в Лионе.

Кадровая ситуация

В стартовом составе обеих команд серьезных изменений ожидать не стоит. Тренеры, если они захотят, внесут небольшие коррективы. Мусса Дембеле может появиться в команде хозяев с первых минут, после того, как он забил два гола в игре против “Манчестер Сити” после выхода со скамейки запасных. Если Руди Гарсия решит сделать такой ход, Карл Токо Экамби, вероятно, потеряет место в основном составе.

“Баварии” с первых минут мы увидим Кингсли Комана, который сможет попасть в состав за счет Ивана Перишича. Других изменений ожидать не стоит, хотя Бенджамин Павар должен быть в распоряжении тренера Хэнси Флика. Футболист уже возобновил тренировки после перерыва, вызванного травмой.

Ориентировочные составы:

“Лион”: Лопес – Марсело, Денайер, Маркал, Дюбуа, Какере, Гимараеш, Ауар, Корне, Экамби, Мемфис.

“Бавария”: Нойер, Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Тьяго, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Мнение букмекеров:

Победа Лиона – 13

Ничья – 8

Победа Баварии – 1.25

Выход в финал Лиона – 7.6

Выход в финал Баварии – 1,08

Прогноз

Игроки “Лиона” постараются преподнести очередной сюрприз. Баварцы понимают, что не могут недооценивать своего соперника, но они также знают свою ценность, которую они продемонстрировали, в том числе, в матче с “Барселоной”. Вряд ли “Бавария” не сможет выйти в финал. Также мы рассчитываем на большое количество голов. Наш прогноз: более 2,5 голов.

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал Футбол 2. Начало в 22:00.