Металл может подписать молодого таланта Динамо

Харьковский “Металл” помимо работы над приглашением опытнейших игроков, не забывает о поиске молодых исполнителей.

Как сообщает Динамомания, новичком “Металла” может стать 19-летний талант киевского “Динамо” Николай Ярош, который находится в клубе не просмотре. Пока неизвестно будет ли это полноценный переход, или же аренда.

Отметим, что Николай Ярош хорошо знаком основателю “Металла” Евгению Красникову, который последние два года работал вице-президент киевского “Динамо”.