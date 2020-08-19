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Футбол

Металл может подписать молодого таланта Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Ярош

Харьковский “Металл” помимо работы над приглашением опытнейших игроков, не забывает о поиске молодых исполнителей.

Как сообщает Динамомания, новичком “Металла” может стать 19-летний талант киевского “Динамо” Николай Ярош, который находится в клубе не просмотре. Пока неизвестно будет ли это полноценный переход, или же аренда.

Отметим, что Николай Ярош хорошо знаком основателю “Металла” Евгению Красникову, который последние два года работал вице-президент киевского “Динамо”.

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Тэги: ДинамоМеталлНиколай Ярош
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