Официально: Валерий Иващенко – главный тренер Оболонь-Бровар

Руководство киевской “Оболонь-Бровар” определилось с тренером, который будет работать во главе команды в следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт клуба, Валерий Иващенко, который был исполняющим обязанности главного тренера команды, стал полноценным главным тренером. Срок соглашения подписан сроком на один сезон.

Напомним, вторую половину прошлого сезона “Оболонь-Бровар” начинала под руководством Мазуренко, который ушел в отпуск до конца сезона. Тогда команды с приставкой и.о возглавил Иващенко, который несмотря на шестое итоговое место сумел убедить руководство клуба.