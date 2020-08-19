СК Днепр-1 не сумел договорится по переходу известного бразильца

Амбициозный СК “Днепр-1” руководство которого ставит перед командой задачу побороться за место в евокубках, мог подписать в свои ряды достаточно известного новичка.

Как сообщает главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр, СК “Днепр-1” пытался договориться по контракту с бывшим защитником “Днепра” Дугласом, но не сумел убедить бразильца финансовыми условиями. 30-летний защитник, к слову, сейчас является свободным агентом. Последним клубом игрока был бразильский «Шапекоэнсе».

Напомним, в свое время Дуглас вместе с “Днепром” играл в финале Лиги Европы и был одним из лидеров защиты той команды.