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СК Днепр-1 не сумел договорится по переходу известного бразильца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дуглас

Амбициозный СК “Днепр-1” руководство которого ставит перед командой задачу побороться за место в евокубках, мог подписать в свои ряды достаточно известного новичка.

Как сообщает главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр, СК “Днепр-1” пытался договориться по контракту с бывшим защитником “Днепра” Дугласом, но не сумел убедить бразильца финансовыми условиями. 30-летний защитник, к слову, сейчас является свободным агентом. Последним клубом игрока был бразильский «Шапекоэнсе».

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Напомним, в свое время Дуглас вместе с “Днепром” играл в финале Лиги Европы и был одним из лидеров защиты той команды.

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Тэги: ДнепрДугласСК Днепр-1
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