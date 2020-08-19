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Футбол

Жерсон Родригеш близок к переходу в Адана Демирспор

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригес

Скандальный полузащитник киевского “Динамо” Жерсон Родригеш близок к возвращению в чемпионат Турции, где отыграл вторую половину прошлого сезона.

По информации турецкого издания Fotomac, футболист сборной Люксембурга пополнит состав клуба “Адана Демирспор”. Сообщается, что игрока устроили условия руководства клуба Суперлиги. Правда, пока не известно, будет ли это полноценный трансфер, или очередная аренда.

Напомним, в прошлом сезоне в 11 матчах чемпионата Турции Жерсон Родригеш забил шесть голов. Его контракт с “Динамо” рассчитан ещё на четыре года.

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Тэги: Адана ДемирспорДинамоЖерсон Родригес
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