Экс-игрок Аякса возглавит запорожский Металлург

Следующий сезон один из аутсайдеров чемпионата Украины среди команд Первой лиги запорожский “Металлург” проведет скорей всего под руководством нового главного тренера.

По информации Sport Arena, новым наставником клуба может стать легенда клуба Андрей Демченко, который также известен по своим выступлениям за амстердамский “Аякс”.

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Демченко работал главным тренером харьковского “Металлист 1925”, но после серии поражений был уволен. Ранее он работал во главе молодежной команды “Металлурга”.