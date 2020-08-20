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Футбол

Луганская Заря попрощалась со своим нападающим

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Майборода

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Украины по футболу луганская “Заря” помимо поиска усиления не забывает избавляться от резервистов.

Как сообщает официальный сайт “Зари”, клуб прекратил сотрудничество с 22-летним форвардом Сергеем Майбородой, которому был предоставлен статус свободного агента. Несмотря на статус одного из лидеров молодежного состава, игрок так и не сумел закрепится в основе клуба.

Напомним, Сергей Майборода выступает в составе “Зари” на протяжении последних пяти лет, но в общей сложности он провел лишь шесть матчей и забил один гол.

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Тэги: ЗаряСергей Майбородатрансферы
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