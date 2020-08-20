Луганская Заря попрощалась со своим нападающим

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Украины по футболу луганская “Заря” помимо поиска усиления не забывает избавляться от резервистов.

Как сообщает официальный сайт “Зари”, клуб прекратил сотрудничество с 22-летним форвардом Сергеем Майбородой, которому был предоставлен статус свободного агента. Несмотря на статус одного из лидеров молодежного состава, игрок так и не сумел закрепится в основе клуба.

Напомним, Сергей Майборода выступает в составе “Зари” на протяжении последних пяти лет, но в общей сложности он провел лишь шесть матчей и забил один гол.