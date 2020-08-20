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Футбол

Минай подпишет двух игроков Шахтера и хорватского легионера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Минай

Закарпатский “Минай” активно работает над усилением состава, в преддверии старта в дебютном для себя сезоне в УПЛ.

По информации Meta Ratings, в ближайшее время состав “Миная” пополнят два игрока донецкого “Шахтера”. Будет ли это полноценный трансфер, или аренда, пока не известно.

Также в ближайшее время состав закарпатского клуба может пополнить хорватский легионер, имя которого держится в секрете.

Напомним, вчера “Минай” подписал Дениса Кожанова, ранее сообщалось, что клуб планирует подписать около восьми новых игроков.

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Тэги: МинайтрансферыУПЛ
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