Наполи сделает ещё одну попытку приобрести Миколенко

Несмотря на высокие финансовые запросы киевского “Динамо”, неаполитанский “Наполи” не теряет надежд заполучить молодого таланта клуба Виталия Миколенко.

По информации итальянских СМИ переход украинского таланта напрямую зависит от продажи левого защитника “партенопеи” Фаузи Гуляма. Трансфером игрока “Наполи” намерен заработать на приобретение Миколенко и в то же время омолодить левый фланг обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что “Динамо” запросило за трансфер своего таланта 35 миллионов евро, после чего многие клубы отказались от талантливого игрока.