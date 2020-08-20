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Футбол

Официально: Максим Третьяков перешел в Александрию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Третьяков

Один из лучших игроков “Александрии” по итогам прошлого сезона Максим Третьяков вернулся в клуб.

Как сообщает официальный сайт александрийцев, с игроком был подписан полноценный контракт сроком на два года. Условия перехода игрока “ДАКа” не разглашаются.

Напомним, в прошлом сезоне Максим Третьяков выступал в составе “Александрии” на правах аренды. В 37 матчах во всех турнирах он забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.

Я долго ждал этого момента, поэтому очень счастлив. Хотел вернуться в «Александрию», хотел подписать полноценный контракт с клубом. Наконец это произошло.

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Тэги: АлександрияглавноеМаксим Третьяков
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