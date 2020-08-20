СК Днепр-1 может усилится полузащитник Порту

Днепровский СК “Днепр-1” продолжает искать варианты для усиления состава.

Как сообщает FCDnipro.com, под прицел днепровского клуба попал 22-летний полузащитник португальского “Порту” Луизао. Ожидается, что СК “Днепр-1” возьмет игрока в аренду с правом выкупа. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в 1 миллион евро.

Напомним, прошлый сезон Луизао провел в составе полтавской “Ворсклы”, за которую играл на правах аренды. В общей сложности игрок провел за полтавчан 20 матчей и забил один гол.