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Футбол

СК Днепр-1 может усилится полузащитник Порту

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луизао

Днепровский СК “Днепр-1” продолжает искать варианты для усиления состава.

Как сообщает FCDnipro.com, под прицел днепровского клуба попал 22-летний полузащитник португальского “Порту” Луизао. Ожидается, что СК “Днепр-1” возьмет игрока в аренду с правом выкупа. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в 1 миллион евро.

Напомним, прошлый сезон Луизао провел в составе полтавской “Ворсклы”, за которую играл на правах аренды. В общей сложности игрок провел за полтавчан 20 матчей и забил один гол.

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Тэги: ЛуизаоПортуСК Днепр-1
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