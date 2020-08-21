Ещё один защитник покинул состав Зари

В течении летнего межсезонья луганская “Заря” может обновить линию защиты своего клуба до неузнаваемости.

Ранее уже сообщалось, что состав команды Виктора Скрипника покинули Тимчик, Михайличенко, Чеберко и Каменюка, но на этом потери не заканчиваются.

Как сообщает официальный сайт “Зари”, клуб покинул Максим Белый, с которым было расторгнуто соглашению по обоюдному согласию. Отметим, что игрок появлялся в составе луганчан ещё в прошлом году. Вторую половину сезона он провел в составе “Руха”, за который играл на правах аренды.