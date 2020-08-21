Карпаты следующий сезон проведут во Второй лиге

Львовские “Карпаты”, которые не сумели завершить сезона из-за проблем с финансированием, новый сезон начнут во Второй лиге чемпионата Украины.

Как сообщает Football Hub, данный вопрос сегодня был рассмотрен на конференции ПФЛ. Таким образом, в следующем сезоне во Второй лиге стартует 26 команд, которые будут разделены на две группы.

Напомним, ранее сообщалось, что львовские “Карпаты” могут лишить профессионального статуса. Также ходили слухи, что клуб может объединится с “Карпатами” Галич.