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ДАК подписал новый контракт с Бескоровайным

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Бескоровайный

Молодой украинский защитник Даниил Бескоровайный своей игрой в нынешнем сезоне убедил руководство одного из грандов словацкого футбола “ДАКа” в целесообразности подписать с ним новый контракт.

Как сообщает официальный сайт клуба из Дунайской Среды, новое соглашение Бескоровайного рассчитано до 30 июня 2023 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Бескоровайный стал игроком основы “ДАКа”. Прошлым летом в составе молодежной сборной Украины он выиграл чемпионат мира. Ходили слухи об интересе к игроку со стороны римского “Лацио”.

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Тэги: ДАКДаниил Бескоровайныйконтракт
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