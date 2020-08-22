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Ещё один игрок покинул львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хишам Лейоус

Львовские “Карпаты”, которые все таки сохранили статус профессионального клуба, в новом сезоне будет играть в абсолютно обновленном составе.

Ранее уже сообщалось об уходе из команды ряда лидеров, но на этом потери клуба не заканчиваются. Как сообщает официальный сайт “Карпат”, ряды команды покинул израильский легионер клуба Хишам Лейоус, которому был предоставлен статус свободного агента.

Напомним, в прошлом сезоне молодой израильский нападающий провел за “Карпаты” восемь матчей, но результативными действиями не отличился.

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Тэги: Вторая лигаКарпатыХишам Лейоус
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